Sadade tuhandete inimeste surma põhjustanud perekond peab maksma miljardeid dollareid kahjuraha

Sacklerite firma Purdue Pharma suutis oma agressiivse turundusega veenda arste üle kogu USA, et nende valuvaigisti OxyContin on turvaline ravim, mida sobib välja kirjutada ka mõõduka valu korral. Sealjuures õnnestus firmal varjata, et tegu on äärmiselt sõltuvust tekitava opioidiga.

FOTO: Toby Talbot | AP/Scanpix