Inflatsioonisurve ja kõrged sisendhinnad suruvad ettevõtjad nurka

„Suisa pool – 48% – kõigist küsitletud ettevõtete juhtidest tõi just inflatsiooni esile kõige olulisema tegurina, mis ettevõtte käekäiku eeloleva kahe aasta jooksul kõige enam mõjutab. Praktiliselt sama palju ehk 47% sidus ettevõtte käekäigu ka üleüldise majanduskeskkonna stabiilsusega ning 25% omakorda tõi eraldi välja energiahindade kujunemise,“ kirjeldas Luminori ettevõtete panganduse juht Indrek Julge ettevõtjate vaadet nii alanud kui järgmisele aastale.

Ettevõtjad on tuleviku suhtes ebakindlad

„Erinevalt näiteks meie lõunanaabritest lätlastest ei ole Eestis alanud aastal fookuses uute töötajate värbamine – kui Lätis nimetas 35% ettevõtjatest just töötajate värbamise üheks 2025. aasta võtmeväljakutseks, siis Eestis oli vastav näitaja vaid 16%,“ märkis Julge. „Vaid veerand Eesti ettevõtetest plaanib sel aastal töötajaid juurde palgata, pooled seda teha ei kavatse. Lätis on pilt aga pea vastupidine – üle 40% prognoosib uute töötajate palkamist ning omakorda vaid veerand vastas küsitluses, et nad seda teha ei kavatse.“