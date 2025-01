TOP 5│Balti riikide populaarseimad kasutatud autod

Longo Groupi müügidirektori Rainer Uukkivi sõnul on Balti riikide klientidel sarnased eelistused kasutatud autode ostmisel. Suurima kasutatud autode müüja müügistatistikast selgub, et kolme riigi ühiseks lemmikmudeliks on Opel Astra, Škoda Octavia ja Volvo V60, mis on säilitanud oma populaarsuse juba mitmel aastal.

Teiste edetabeli tippu kuuluvate autode osas on riigiti siiski väike erinevus. Eestis on esikohal näiteks Ford Focus ja populaarsuselt neljas Peugeot 308. Lätis figureerivad TOP5 lõpus Volkswagen Passat ja Audi A4 ning Leedu edetabelist leiame Nissan Qashqai ning samuti Volkswagen Passati.

Uukkivi sõnul tuleb Fordi ja Peugeot’i puhul mängu nende autode aastatepikkune populaarsus Eestis. Volkswageni keskklassi universaal Passat ja Nissani linnamaastur Qashqai on ka siinmail väga nõutud kaup ja Longo müügitabelis kõrgetel kohtadel.

Hinnatakse head hinna ja kvaliteedisuhet ning praktilisust

Uukkivi selgitas, et klientide valikut mõjutavad peamiselt kaks tegurit: hea hinna ja kvaliteedi suhe ning praktilisus. Peamiselt on tegemist rahvaautodega, millel on palju varustust, madalad hoolduskulud, varuosade hea kättesaadavus ning nad on paistnud silma oma töökindlusega. Volvo V60 kuulub neist erandina premiumklassi, kuid inimesed ostavad seda turvalise auto renomee järgi, pidades seda meie kliimasse sobivaimaks põhjamaiseks pereautoks. „Opel Astrat eelistatakse kõige enam soodsa hinna ja veidi parema varustuse tõttu. Kasutatud Škodat küll küsitakse rohkem, kuid nende hind on Opelist kallim,“ lisas Uukkivi.

Enamasti ostetakse 5-6 aastat vanu autosid, mille keskmine hind jäi mullu kõigis Balti riikides 13 000 ja 15 000 euro vahemikku. Mootoritest eelistati 1,6-2,0-liitrise töömahuga jõuallikaid, millest 60% olid diiselmootorid. Värvieelistustes domineerivad endiselt halli ja musta värvi sõidukid.

Odava hinna tõttu ostetakse kõrgema läbisõiduga autosid