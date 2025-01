JÄRELVAADATAV | Yoko Alender: Venemaa võrgust lahtiühendamise nädalavahetus tuleb rahulik ja lambid ei kustu

Balti riikide elektrivõrgu Mandri-Euroopa võrguga sünkroniseerimise eel kohtusid Balti riikide energeetikaministrid ning Poola kliima- ja keskkonnaministeeriumi kantsler 24. jaanuaril Riias.

Pressikonverentsil osalesid Eesti kliimaminister Yoko Alender, Läti kliima- ja energeetikaminister Kaspars Melnis, Leedu energeetikaminister Žygimantas Vaičiūnas ning Poola kliima- ja keskkonnaministeeriumi kantsler Krzysztof Bolesta.

Melnis sõnas, et seni on ettevalmistused kulgenud plaanipäraselt. „Oleme täielikult valmistunud eri stsenaariumiteks,“ lisas Melnis. Ta kinnitas, et Venemaa ei ole seni korraldanud ühtegi provokatsiooni, et elektrivõrku lõhkuda.

Alenderi sõnul valmistume astuma ajaloolist sammu ees. „Tahame, et Eesti energia liiguks ainult usaldusväärsete riikide vahel. Sünkroniseerimine on planeeritud selliselt, et inimesed ei pane seda tähelegi. Kõikidel saab olema rahulik nädalavahetus ning kellegi lambid ei tohiks kustuda,“ rääkis Alender. Eesti kliimaministri sõnul ei pea tavatarbija desünkroniseerimiseks kuidagi valmistuma. „Kui teile öeldakse, et peate millekski valmis olema, siis see on valeinfo levitamine,“ lisas ta.

Alender sõnas, et Balti riigid teevad koostööd selle nimel, et tagada tulevikus rohkem turvalisi energiaühendusi.

Leedu energeetikaminister Žygimantas Vaičiūnas kinnitas, et ühiskonnas peaks desünkroniseerimise eel valitsema rahu. „Kõik on kontrolli all. Ma tähistaksin seda päeva kui Balti riikide energiaiseseisvuse päeva,“ lisas Vaičiūnas.

Balti energeetikaministrid on tänaseks allkirjastanud ja saatnud Euroopa Komisjonile kirja, millega kinnitatakse ühiselt, et uus energiataristu hakkab olema kaitstud.

Poola kliima- ja keskkonnaministeeriumi kantsler Krzysztof Bolesta nentis, et Venemaa on elektriühendusi kasutanud relvana. „See on esimene samm, millega saame regiooni muuta oluliselt turvalisemaks.“

