SEB uuring: Kolmandik Eesti suurettevõtteid omavad juba kliimaüleminekukava

Uuringus osalenud Eesti ettevõtetest on 34 protsenti juba välja töötanud kliima üleminekukava, samas kui Lätis ja Leedus on nende osakaal veidi väiksem, 25 protsenti.

Üleminekukava (climate transition plan) on strateegiline tegevusplaan, mis kirjeldab, kuidas ettevõtted kavatsevad liikuda kestliku majanduse suunas ja kohandavad oma tegevust kliimaneutraalsuse saavutamiseks 2050. aastaks, järgides globaalseid kliimaeesmärke, eelkõige Pariisi kliimakokkulepet. Üleminekukava on üks osa kestlikkusaruandlusest, mida sel aastal koostavad suured börsiettevõtted ning järgmisel aastal suurettevõtted, kellel täidetud kaks kolmest kriteeriumist: aasta keskmine töötajate arv üle 250, aasta müügitulu üle 50 miljoni euro, varade maht üle 25 miljoni euro.

„Hea üleminekukava hõlmab teaduspõhiseid ja kindla tähtajaga eesmärke kasvuhoonegaaside vähendamiseks, kusjuures heaks tavaks on kujunenud vahe-eesmärkide seadmine 2030. aastaks. Kava koostamisel on oluline hinnata, kuidas meetmete rakendamine on kooskõlas ettevõtte üldise finantsstrateegiaga ning Euroopa Liidu taksonoomiaga (EL-i kestlike investeeringute klassifitseerimissüsteem). Samuti tuleb tagada, et sidusrühmad on kaasatud kava väljatöötamisse ja elluviimisse,“ lausus Torim.