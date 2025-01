Omanikud kardavad üürnikele sissekirjutust lubada

„Vaatamata sellele, et kõigil Eesti elanikel on kohustus hoolitseda selle eest, et nende elukohaandmed rahvastikuregistris oleksid õiged, on mõned üürileandjad kahtlevad, kas anda sissekirjutuseks luba või mitte,“ kommenteerib Surmai. „Sissekirjutus ei anna mingeid omandiõigusi, kuid on oluliseks informatsiooniks riigiasutustele selle kohta, milliselt aadressilt isikut leida või millises mahus peab kohalik omavalitsus elanikele teenuseid osutama.“

Elukohateadet üürilepingu sõlmimise puhul saab esitada kahel viisil:

1. täita ettenähtud vorm koos omaniku nõusolekuga (allkirjaga);

2. täita ettenähtud vorm ja lisada üürilepingu koopia (ilma eluruumi omaniku nõusolekuta).

„Mõlemad registreerimisvõimalused on seaduslikud, kuid alati on parem variant see, kui eluruumi omanik annab oma nõusoleku. Selline kokkulepe välistab võimalikke arusaamatusi ja näitab, et pooled on tingimustes ühiselt kokku leppinud,“ selgitab Surmai.

Kui üürnik registreerib elukoha üürilepingu alusel ilma omaniku nõusolekuta, peab ta arvestama, et see võib negatiivselt mõjutada usalduslikke suhteid eluruumi omanikuga. Omanik võib igal ajal esitada avalduse inimese sissekirjutuse lõpetamiseks, mis võib põhjustada üürnikule ebamugavusi, näiteks kohaliku omavalitsuse pakutavatest hüvedest ilma jäämine.

Irina Surmai sõnul on ta omanikele alati selgitanud, et sissekirjutus pole midagi ohtlikku ja see ei anna üürnikule õigust eluruumi omandile. „Omanik saab taotleda kohaliku omavalitsuse üksuselt üürniku rahvastikuregistrisse kantud elukoha aadressi andmete muutmist, kui tegu on tema omandis oleva eluruumiga ja üürnikul ei ole pärast lepingu lõppemist õigust kasutada seda oma elukohana. Seda saab taotleda kodust lahkumata e-rahvastikuregistris.“

Pärast neid selgitusi on omanikud asjast aru saanud ja üürnikele vastu tulnud, lisas Surmai.

