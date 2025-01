Eesti ettevõtte aitab Kariibi mere saareriike digipöörde elluviimisel

Eestlaste teadmised aitavad ka teisi

Cybernetica juhtivkonsultant dr Valentyna Tsap ütleb, et tugev isikutuvastuse süsteem on iga kaasaegse digiriigi alus. „See võimaldab pakkuda turvalisi, tõhusaid ja kättesaadavaid avalikke teenuseid. Antud projekti raames püüame kasutada oma ulatuslikke teadmisi digitaalse identiteedi ja valitsemise valdkonnas, et pakkuda strateegilisi teadmisi ja praktilisi juhiseid, mis tagavad sujuva ja eduka digiteenuste rakendamise. Meil on väga hea meel, et saame aidata kaasa St. Kittsi ja Nevise valitsuse visioonile digitaalselt võimestatud ühiskonnast,“ sõnab Tsap.