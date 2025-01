Harjumaa omavalitsuste liidu volikogu arutles jäätmereformi üle

Jäätmereform, mille eesmärk on muuta jäätmehooldus lihtsamaks ja tõhusamaks, tõstatas kohalike omavalitsuste hulgas küsimusi. Eesti Linnade ja Valdade Liidu asedirektor ning Järva vallavolikogu esimees Rait Pihelgas tõdes, et reformi käigus loodav süsteem motiveerib inimesi rohkem jäätmeid sorteerima.

„Reform loob süsteemi, kus jäätmete sorteerimine on selge ja mugav ning vastutuse jagamine toimib läbipaistvalt. Kes vähem sorteerib, maksab rohkem – see motiveerib kõiki olema vastutustundlikumad ja vähendama keskkonnamõju. Samuti avab reform uksed uutele jäätmevedajatele, pakkudes rohkem võimalusi ka väiksematele ettevõtetele. See on samm puhtama ja kestlikuma tuleviku poole,“ rõhutas Pihelgas.