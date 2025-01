A-Ülevaatuse fookuses on kvaliteet

„Olen olnud A-Ülevaatuses selle algusest peale, sest olin tööl ühes neist, mille soomlased 2008. aastal Eestis ostsid. Sellest ajast oleme pidevalt laienenud ja loonud võrgustiku, mis kataks Eesti nii geograafiliselt kui ka teenuste osas. Erinevatel omanikel on olnud erinev stiil ettevõtte arendamisel ja juhtimisel, kuid alati on esile seatud teenuse kvaliteet ning kliendirahulolu,“ mainib Soots. Uute omanike käe all otsitakse edasi potentsiaalikaid valdkondi, kuhu edasi areneda, ja ka paiku Eestis, kuhu võiks ülevaatuspunkte veel mahtuda.

„Meie motoks on, et klient peaks alati võitma. Seepärast töötame pidevalt välja uusi teenuseid, tegeleme kvaliteedikontrolliga – meil on selleks eraldi inimene palgal –, koolitame pidevalt oma inimesi. Meie eesmärk on, et igas meie ülevaatuspunktis pakutaks samasugust professionaalset teenust, kõik mehed saaksid töötada uute ja töökorras seadmetega. Meil on igas punktis tööl 2–5 meest ja üks ülevaatus peaks võtma kliendi ajast maksimaalselt 10 kuni 20 minutit. Parim viis selle tagamiseks on ka broneerimis süsteem. Uutes ülevaatuspunktides on ooteruumides ka televiisorid, kust saab reaalajas vaadata, mis operatsioone meie ekspert kliendi autoga teeb. Läbipaistvus on selles äris samuti ülioluline,“ mainib ettevõtte juht.