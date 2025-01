Abikäsi väikeettevõtetele: EIS pakub koostöös Swedbankiga lihtsasti kasutatavat laenuportfelli käendust

Laenuportfelli käendus on Eestis uudne lähenemine. Teenus on mõeldud mikro- ja väikeettevõtetele, kel puuduvad piisavad tagatised või on vähene tegutsemisajalugu. Selle eesmärgiks on lihtsustada täiendavate rahaliste vahendite kaasamist ja vähendada selleks kuluvat aega.

Koostööna aidatakse väikeettevõtjaid

„Laenuportfelli käendusega lõime tingimused, et pangad saaksid hakata pakkuma lihtsustatud lahendusi – näiteks automaatse eelotsustamisega teenuseid – ning nii võimaldama mikro- ja väikeettevõtetele laenude saamist, küsides seejuures ettevõtjatelt vähem isiklikke tagatisi. Meil on hea meel, et Swedbank on meie partner, kes toob selle teenuse nüüd esimese pangana Eesti turule,“ ütles EISi laenude ja käenduste osakonna juht Kaarel Aus.

„Swedbanki kliendiportfell on mitmekesine ning sinna kuulub nii väiksemaid kui ka suuremaid ettevõtteid. Meil on hea meel, et koostöös EISiga saame pakkuda oma väiksematele aga tublidele klientidele uut lahendust,“ lisas Swedbanki finantseerimistoodete toe osakonna juht Heli Silluta.

Protsess on mugav

Laenuportfelli käendus on mugav, sest sellel puuduvad käendusleping ja lepingutasu. Ettevõtja pöördub laenutaotlusega Swedbanki, kus haldur selle läbi vaatab, ning pärast kokkuleppele jõudmist sõlmitakse finantseerimisleping. EISile ei ole tarvis lisadokumente esitada.

Käenduse maksimaalne summa on 200 000 eurot ja selle ulatus on 80% ehk suurim laenusumma saab olla 250 000 eurot. Käendustasu on vaid 1% käenduse jäägilt aastas.

Eesti jaoks on tegu uue lahendusega, kuid teistes Balti riikides on sarnane teenus end juba tõestanud. Lätis on sarnase käendusega tagatud tehinguid kogusummas üle 50 miljoni euro, Leedus aga lausa üle 950 miljoni euro.

Ettevõtluse ja innovatsiooni sihtasutus (ka varasem KredEx) on aastate jooksul võimaldanud ettevõtetele käendustega laene kogusummas ligi 2,5 miljardit eurot. Laenuportfelli käendust rahastatakse Euroopa regionaalarengu fondist.

Laenuportfelli käenduse saamiseks tuleb pöörduda Swedbanki poole.

