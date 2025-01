Tallinki reisilaev Star naaseb Iirimaalt ning siirdub teenindama Paldiski-Kapellskäri liini

„Meil on hea meel, et saame Eesti ja Rootsi vahele panna täiendavalt liiklema ettevõtte ühe suurema kaubaveo võimekusega laeva Stari, mida meie külastajad mäletavad hästi. Iirimaalt naasev Star pakub täiendavat ülesõidu võimalust Paldiski ja Kappelskäri vahel sõiduautodega reisijatele, suurendades ühtlasi ka Eesti ja Rootsi vahelise kaubaveo transpordi võimekust,“ ütles Tallink Grupi juhatuse esimees Paavo Nõgene. „Eelkõige soovitame kaaluda Stari kui mugavat alternatiivi neile sõidukiga reisijatele, kes pigem väldiksid autoga liiklemist Eesti või Rootsi pealinnas. Mõnel nädalapäeval on võimalus liigelda kahe riigi vahel kaks korda päevas, sealhulgas päevasel ajal,“ lisas Nõgene.