Raumedic Estonia teeb täppistööd ja edendab meditsiinitööstust Eestis

Raumedic Estonia on ülemaailmse meditsiini- ja farmaatsiatööstuse Raumedic Grupi partner ning juhtiv polümeer- ja silikoonipõhiste diagnostika- ning akuutravisüsteemide tootja. „Haiglates ja teistes meditsiiniasutustes läheb vedelike steriilseks transportimiseks vaja tohutul hulgal voolikuid koos erinevate filtrite, ühenduste ja vedelikukottidega. Meie töö seisneb eeltoodetud voolikute täppistööna ja võimalikult tõhusa tootmisloogika põhjal kokku ühendamises, et need oleksid spetsialistidele kasutamiseks valmis,“ selgitab ettevõtte juht Emöke Sogenbits.

Nõudlus personaalse ravi järele kasvab

Üheks meditsiinivaldkonna märksõnaks on tänapäeval kahtlemata individuaalsus, et luua eeldused kõige tõhusamaks raviks ning elimineerida ka väikseimad valearvestused. Teise märksõnana toob Sogenbits välja elanikkonna vananemise, mis toob kaasa suurema vajaduse erinevate ravimite järele. Mõlemad märksõnad on põhjuseks, miks kvaliteetsed voolikukoosted on üha rohkem hinnas.