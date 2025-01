Kinnisvaraga laenu tagamine: tarkade otsuste juhis

Kaalutletud otsus – kas oled valmis riskima?

Kõige olulisem on mõista, millist vastutust kinnisvaraga tagamine endaga kaasa toob. „Küsi endalt: kas oled valmis riskima oma kinnisvara kaotamisega, kui laenu tagasimaksmisel tekivad probleemid?“ rõhutab Anne Pärgma. Oluline on hinnata oma finantsvõimekust ja kaaluda, kas selline risk on mõistlik.

Millist laenu kinnisvara tagab?

Dokumentidega tutvumine ja professionaalide kaasamine

Aktiivne suhtlus ja probleemide ennetamine

Pärgma rõhutab, et tagatise andja ei tohiks jääda passiivseks. „Kui oled kinnisvaraga taganud kellegi teise laenu, tunne huvi, kuidas laenulepingu täitmine toimub. Kui laenusaaja ei vasta su küsimustele, pöördu kohe panka.“ Ta lisab, et probleemide ennetamine on alati lihtsam kui nende lahendamine.

Hüpoteegi kustutamine – ärge unustage formaalsusi

Valmis ootamatusteks

Kinnisvara kasutamine teise isiku laenu tagamiseks on erilise tähelepanu all. „See on pikaajaline ja võib kätkeda endas ootamatuid riske,“ ütleb Pärgma. Seetõttu on vajalik sama hoolikas kaalutlemine nagu laenulepingu sõlmimisel.Kokkuvõttes aitab läbimõeldud ja informeeritud otsus tagada, et kinnisvaraga tagatud laen on turvaline nii tagatise andja kui ka laenusaaja jaoks. „Ära pelga küsida abi ja selgitusi – teadlikkus on parim viis riskide maandamiseks,“ kinnitab Anne Pärgma.