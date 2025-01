Maksuamet saatis 24 000 ettevõttele kirja: teil võib olla käibemaksu kohustus

Käibemaksukohuslaseks registreerimise 40 000 euro suuruse piirmäära sisse kuulub vaid selline käive, mis on tekkinud Eestis. Kui äriühingu kogukäive on maksuvaba või maksustatav nullprotsendise käibemaksumääraga ja see ei sisalda ühendusesisest käivet, siis registreerimiskohustust ei teki, sõltumata käibe suurusest.