Vaata, millistes valdkondades kulutame ülejõu

Alates 2019. aastast on riigi kulud kasvanud 70%, majandus samal ajal aga ainult 45%.

Tööandjate Keskliit toob välja, et sageli on maksukoormuse tõusu õigustuseks toodud riigikaitsekulutusi, kuid need moodustavad kulude kasvust vaid 12% ja kogu riigieelarvest ca 8%.