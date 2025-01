Bolt võtab sihikule Eesti väikelinnad. Ühes linnakeses on esimene taksojuht leitud

„Meil on väga hea meel näha, et üks juht on seal teenust osutama hakanud,“ rõõmustab Bolti sõiduteenuse juht Oskar Rõõm. Ta kinnitab, et Bolt plaanib lähiajal sellistele piirkondadele rohkem keskenduda. „Jõgeva ja teised väikelinnad nagu näiteks Otepää, Paide ja Türi on meil radaril,“ teatab ta.

Ametlikult ei ole Bolt siiski veel Jõgevat oma taksoteenuse piirkonnana avanud. Juhi soovidele vastu tulles tehti piirkond rakenduses aktiivseks, kuid teenuse päriselt avamine sõltub sealsetest ressurssides. Juhtide leidmine, nende värbamine ja aktiveerimine, samuti kohalike elanike seas teadlikkuse tõstmine teenuse olemasolust on aeganõudvad protsessid, räägib Rõõm. See on eriti väljakutsuv hõredama asustusega piirkondades, kus nii klientide kui ka juhtide arv on piiratud, lisab ta.

Hind väga kõikuv

„Nüüd hakkasid kõik korraga vaatama ja viskas hinna automaatselt üles, Boltis on hinnastus nõudluse järgi,“ kurtis Jõgevamaa ainus Bolti taksojuht Facebookis oma postituse kommentaaris. Rõõm kinnitab, et hinnastamisel järgib Bolt tavapärast nõudluspõhist mudelit. Väiksemates piirkondades on tasakaalu leidmine tema ütlusel kriitilise tähtsusega. Kui teenus on liiga kallis või pole kättesaadav, siis pole kliente. Kui kliente on liiga vähe, pole juhte. „Töötame ja näeme vaeva selle kallal, et linna ametlikult lansseerides saaksime nõudluse paika,“ lubab Rõõm. Praegu on piirkond vaid aktiveeritud, mis tähendab, et piirkonnas saab teenust osutada ja kasutada, kuid Bolt ei sekku otseselt nõudluse ja pakkumise tasakaalu tagamisse.

Hetkel on Bolt ametlikult kättesaadav Tallinnas, Tartus, Pärnus, Narvas, Haapsalus, Jõhvis, Kuressaares, Rakveres, Viljandis, Võrus ja Hiiumaal. Kokku aga katab Bolt umbes 80% Eesti territooriumist, kus on teoreetiliselt võimalik nii taksot tellida kui ka juhina teenust pakkuda.

