VIDEO | Kristen Michal Nordica laenust: sama raha ei saa kaks korda anda

Riigiabi anti välja osadena

Peaminister, endine kliimaminister, Kristen Michal sõnas, et Nordica erikontrolli alusel menetleb prokuratuur kriminaalmenetluse käigus kahtlusi, mis erikontrolli ajal tekkisid. „Loodetavasti saame sealt vastuse, kes on mille vastu eksinud,“ ütles ta.

Keit Kasemets lisas, et KredExi laen eraldati 2020. aastal lisaeelarvega Keskerakonna, Isamaa ja EKRE valitsuse ajal. „Sellest toetus oli 22 miljonit, laen 8 miljonit. KredEx sõlmis Nordicaga lepingu. Laen on sellest ajast saadik olnud Nordica eelarves,“ rääkis ta. „Uut rahasüsti ei ole valitsus teinud,“ ütles Kasemets. Suhtlus sellest hoolimata käis Nordicaga pidevalt – et laen oleks ainult laen ja see makstaks ka tagasi.