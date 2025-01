Eestis on ööpäev ringi avatud kolm apteeki: kaks neist Tallinnas – Tõnismäel ja Lasnamäel – ning üks Tartus. See tähendab, et väiksemates linnades, maapiirkondades ja saartel pole öösiti võimalust esmaabikaupu ja ravimeid osta. Valveapteeke on Eestis nõnda vähe eelkõige kahel põhjusel.