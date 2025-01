RAHUTU RAHA | Ain Hanschmidti põrmustav kriitika: maksudega proovitakse Eesti ettevõtjat konkurentsist välja lüüa

„Me peaksime riigina rohkem välja näitama, et me oleme julgeolekualaselt tugevad,“ kõneleb Infortari Grupi juhatuse liige ja üks omanikest Ain Hanschmidt. Teisalt on Hanschmidti sõnul endiselt murettekitav Eesti majandus, mis on juba kolmandat aastat languses. „Me ei tohiks seda maha vaikida, et Eesti on Euroopa Liidu riikidest majanduskasvuga viimaste hulgas,“ leiab ta.