Eesti Posti töötajad ei jõudnud palgas kokkuleppele: plaan on pöörduda riikliku lepitaja poole

Postikullerid moodustavad ligi kolmandiku kõigist 1700-st Eesti Posti töötajast. Ametiühingud soovivad, et nende töötasu alammäär oleks praeguse 1000 euro asemel 1200 eurot. Postikullerite keskmine põhipalk on 1067 eurot, millele lisandub tulemustasu keskmiselt 60 eurot kuus.

Pro ametiühingu ehk endise sidetöötajate ametiühingu ja transporditöötajate ametiühingu kõneisik Kadri Kangur ütles, et põhjuseid, miks palk peaks viiendiku võrra tõusma, on mitu.

„Eesti Post on öelnud, et tahab areneda rahvusvaheliseks ettevõtteks. Meile see meeldib, aga see areng ei saa tulla Eesti töötajate arvelt,“ ütles Kangur ERRile.