Maailmavallutus täies hoos: Eesti isesõitev auto jõudis Abu Dhabi teedele

Abu Dhabi kliima on tõsine väljakutse sõidukitootjatele. Kuumuses hakkama saamiseks on Masdaris sõitmist alustanud MiCal Rõivase sõnul tavapärasest võimsam kliimaseade. „Paradoksaalselt on just suvel nõudlus MiCa teenuse järele kõige suurem, sest 45-kraadise kuumaga ei ole seal isegi 100-meetrine jalutuskäik mõeldav,“ selgitas Rõivas.

Hetkel ootab ettevõte Araabia Ühendemiraatide kohaliku transpordiameti luba avalikel teedel sõitmiseks. Rõivas: „Seejärel peame transporditeenuse lihvima linna vajadusele vastavaks. Usume, et suudame tõestada, et autonoomse viimase miili sõidukite kasutamine vähendab oluliselt vajadust autoga sõitmise järele ja seeläbi ka linna keskkonnajalajälge.“

Ettevõtte autonoomne sõiduk MiCa on seni end tõestanud Jaapanis ja mitmel pool Euroopas, Masdarist sai esimene klient Lähis-Idas. „Auve Techi jaoks on tegemist väga suure sammuga, aga meie jaoks ei ole müügitehing kunagi finiš, vaid pigem stardipauk. Teenus tuleb laitmatult toimima saada ja siis tulevad ka järgmised sammud,“ rääkis Rõivas.

Auve Techi sõiduk jõudis teedele Abu Dhabi linnaosas Masdar Citys. Masdar City on tehnoloogia- ja ärilinnak, mida arendab samanimeline taastuvenergiaettevõte Masdar. „Masdar City on tehnoloogiamaailma kullastandard – ainult uusim ja parim on nende jaoks küllalt hea,“ sõnas Auve Techi nõukogu esimees Taavi Rõivas.

Eestis toodetud paarkümmend MiCat sõidavad linnaliikluses ka üle kogu Jaapani. Peamiselt on tegu väikelinnadega, kus need on muutunud igapäevaseks linnaliikluse osaks. Jaapani valitsus plaanib selle aasta lõpuks autonoomsed sõidukid kasutusele võtta koguni 40 linnas. „Jaapanis oleme paari aastaga saavutanud turuliidri staatuse. Pingutame selle nimel, et seda hoida ning üha uusi sõidukeid teedele tuua,“ rääkis Auve Techi nõukogu esimees.

Mullu kevadel jõudis MiCa sõiduk ka USAsse, kus sõlmiti partnerlus samas valdkonnas tegutseva ettevõttega Guident, et integreerida nende teleopereerimislahendus MiCa autonoomsesse sõidukisse. „USA turg on kahtlemata väga suur hüpe, oleme päris lähedal sellele, et ka sealtpoolt ookeani häid uudiseid tuua. Edasi liigume samm-sammult, peame tähelepanelikult jälgima, kus nõudlus uue tehnoloogia järele kõige kiiremini kasvab ning siis sellele reageerima,“ rääkis Taavi Rõivas ettevõtte järgmistest ekspordisammudest.

„Autonoomsete sõidukite maailm on väga huvitav, aga ka väga konkurentsitihe. Ühele noorele Eesti ettevõttele on kahtlemata suur pingutus selles maailmas tegijate hulka tõusta ning seal ka püsida,“ toonitas ta.

Maailmas on täna 1,5 miljardit sõiduautot. Rahvusvahelised kliimaeesmärgid, mis sunnivad linnu ja omavalitsusi järjest enam oma teenuseid üle vaatama, on samas suur võimalus autonoomse ühistranspordil võidukäiguks. „Kui kogu arenev maailm tarbiks sama palju kui Euroopa või USA, kasvaks autode number 6 miljardini ehk neli korda. Väga raske on uskuda, et planeet Maa selle üle elaks, seetõttu on parem ühistransport mitte valik, vaid hädavajadus. Autonoomsed viimase miili sõidukid aitavad ühistranspordil jõuda ka sinna, kuhu ta muidu ei jõuaks – ukseläveni,“ tõdes Rõivas.

Ettevõtluse ja innovatsiooni sihtasutus toetab Eesti ettevõtete arengut ja aitab neil laieneda välisturgudele. Auve Tech on 2019. aastal loodud tehnoloogiaettevõte, mis on ligi 50 toodetud autonoomse sõidukiga üks Eesti ajaloo suurimaid autotootjaid.

MiCa on 8-kohaline autonoomne sõiduk, mis on arendatud ja toodetud Eestis. Lisaks Jaapanile on MiCad opereerinud Eestis, Soomes, Poolas, Saksamaal, Ameerika Ühendriikides ja Lähis-Idas.

