Jaak Aab: Telia kaasusest konkurentsi võtmes

Riigikogu majanduskomisjonis on arutlusel valitsuse algatatud eelnõu, mille eesmärk on tagada õiglane konkurents, eriti oligopoolsetel turgudel, kus mõnedel suurfirmadel on märkimisväärne turuosa. Aabi hinnangul on see eriti oluline eluliselt vajalike igapäevaste kaupade ja teenuste puhul. Eestis kui väikese turuga riigis on konkurents väike ja piiratud, seega on siin konkurentsijärelevalve olulisemgi kui suuremates riikides. „Õiglane ja vaba konkurents on turumajanduse alussammas ja seda väidan ka mina kui sotsiaaldemokraat,“ sõnas ta.