Riia spordi- ja kontserdihall kannab viis aastat Hiina elektroonikaettevõtte Xiaomi nime

SIA Arēna Rīga juhatuse esimees Ģirts Krastiņš ütles, et koostöö Xiaomiga aitab kaasa halli arengule ja võimaldab ettevõttel keskenduda innovatsioonile, vahendab Läti Delfi.

Krastiņš ütles, et koostöö Xiaomiga toob kaasa tehnoloogilisi innovatsioone, sealhulgas uute ekraanide paigutamise halli fuajeesse, ning plakatitest ja pabertoodetest järkjärgulise loobumise digitaalekraanide kasuks.

SIA Arēna Rīga ja Xiaomi vaheline koostööleping näeb ette, et Xiaomi maksab halli infrastruktuuri parandamise ja hooldamise eest. Krastiņš lisas, et koostöö raames on plaanis parandada ka helisüsteeme.