SEB majandusprognoos: tõusevad nii maksud kui palgad

Teisalt on Eesti tööturg püsinud olukorda arvestades väga tugev ja ka sel aastal ootab eestlasi tubli palgakasv. Laenu võtnud inimestele on abiks intressimäärade langus, mis võimaldab laenumaksete tegemise kõrvalt suurendada tarbimist või säästmist. Positiivseid märke esineb ka ekspordirindel ja pärast enam kui kaks aastat kestnud langust on tööstustoodang lõpuks suurenemas.

Kõigi nende taustategurite juures on ilmselge, et ka 2025. aastal ei ole oodata majandusolukorra pöördelist paranemist, kuid paraneb ta siiski. Juba eelmise aasta lõpus indikeerisid erinevad majandusnäitajad, et põhi on saavutatud ja sellele on järgnenud aeglane kasv.