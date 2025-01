VIDEO | Majanduskomisjon arutas Rail Balticu uurimiskomisjoni loomist. Ministeerium: tegu on majanduslikult positiivse mõjuga projektiga

Komisjoni esimehe Jaak Aabi sõnul tuleb kõik Rail Balticu (RB) ehitusega kaasnenud proovikivid avalikult läbi arutada. „Nii suur ja nii pikaajaline projekt, nagu seda Rail Baltic on, peab paratamatult kohanema muutuvate aegade ja kriisidega, mida keegi ette näha ei oska. Kõik esile kerkinud küsimused tuleb läbi arutada, üles leida ja parandada tehtud vead ning tagada aja- ja asjakohased rahastusmudelid, et meid Lääne-Euroopaga ühendav raudtee saaks valmis,“ kommenteeris Aab.

Tema sõnul on majanduskomisjon kuulanud ülevaateid selle projekti arengutest mitu korda aastas ning Eesti osa selles projektis ja ka rahastamine on just viimasel ajal muutunud oluliselt konkreetsemaks.

Istungile olid kutsutud pöördumise algatajate esindaja Priit Humal, kliimaministeeriumi liikuvuse asekantsler Sander Salmu ja teised.

Vaata rahvaalgatust siit.

Rahvaalgatuse esindaja Priit Humala järgi on riik teinud Rail Balticu puhul mitu valearvestust. Näiteks on kaubavedu raudteel oodatust kordades väiksem. „Iga järgmine tasuvusanalüüs on parandanud eelmise vigu. Selle käigus on muutunud ka põhjendused, miks RB-d ehitatakse,“ tõi ta välja. „Oleme olukorras, kus tulude poolel räägitakse kogu projektist, kulude poolel aga esimesest etapist.“

Samuti on Humala sõnul riigi avalikust kommunikatsioonist hoolimata arvestatud sellega, et RB-l hakatakse vedama ka Venemaalt pärit kaupa. Lisaks valmib Rail Baltic teiste taristuprojektide arvelt – näiteks jäävad ehitamata Via Baltica ja Tallinna–Tartu maantee.

Humal ütles, et Eesti on kohustatud järgmised 50 aastat toetama RB-d 100 miljoni euroga aastas. Humala ettepanek on, et Eesti paneks RB pausile, kuni kõik asjad on selged.

Oluline osa Euroopa transpordisüsteemist

Kliimaministeeriumi esindaja Sander Salmu on Euroopa Liidu vaatest tegu strateegilise projektiga, millega ühendatakse kogu Euroopa transpordisüsteem. „Me oleme võrgustikus, mis katab ja ühendab kogu Euroopa,“ kinnitas Salmu.