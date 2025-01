Eesti pankade eelmise aasta kasum oli üle miljardi

Märkimisväärselt toetas seda ühe suurema panga tehing aasta lõpus, mil tütarettevõttest võeti välja tavapärasest tublisti rohkem dividende. Kui see tehing välja arvata, jäänuks möödunud aasta viimase kvartali kasumiks 169 miljonit eurot. Kui see suhestada pankade varadesse ehk arvutada välja pankade kasumlikkus, saab möödunud aasta viimase kvartali tulemuseks 1,5%. See on pikaajalisest keskmisest veidi kõrgem tase, ent jääb näiteks 2023. aastaga võrreldes selgelt madalamaks.