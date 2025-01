Pool triljonit dollarit kadus ühe päevaga. Tundmatu mees, kes kukutas viimaste aastate staarfirma

DeepSeeki asutaja Liang Wenfeng on laiemale avalikkusele sisuliselt tundmatu mees, kellest pole pildipankades ühtegi pilti. Viimasest nädalast leidub siiski üks videoklipp, mis on filmitud Hiina peaministri Li Qiangiga kohtumisel. Üksikutel kordadel on Liang ka intervjuusid andnud, jagades oma arusaama, milline on tehisaru arengusuund.

FOTO: Damir Sagolj | REUTERS/Scanpix