Ökonomistid riigi energeetikaplaanist: tuumajaama rajamine tundub majanduslikult mõistlik

SEB majandusanalüütik Mihkel Nestor ütles Delfi Ärilehele, et pikem plaan energeetikavaldkonnale on äärmiselt vajalik. „Investeeringud energeetikasse on pika tasuvusajaga ja tugevalt mõjutatud riiklikest ja Euroopa Liidu regulatsioonidest, mistõttu on nende planeerimisel poliitiline tugi äärmiselt oluline,“ rääkis ta.