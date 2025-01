Rail Baltica ehitusse läheb sel aastal üle 300 miljoni euro

Ligi 8,5 miljonit eurot on eraldatud ka Tallinnale, Tartule ja Pärnule, et alustada kergliiklusteede võrgustike väljaehitamisega.

„Elukeskkonna ja ringmajanduse valdkonda suuname üle 200 miljoni euro. Eesmärk on jäätmereform edukalt ellu viia ning aidata kaasa sellele, et ettevõtted leiaksid jäätmete väärindamises oma ärimudeli ning säästaksime seeläbi rohkem loodusressursse. Sama oluline on, et Eesti inimeste kodud muutuksid energiasäästlikumaks ning ehitusvaldkond digitaliseerimise abil aina efektiivsemaks,“ sõnas minister Svet.