„Kulude vältimiseks klõpsa lingile.“ Petturid on tulnud välja uue skeemiga

Võlgade menetlemisega tegeleva ettevõtte GS Core juht Sofia Kirsimaa räägib, et taoliseid petusõnumeid on saadetud nii nende kui ka teiste turuosaliste nimel ning ettevõte on juhtumitest teavitanud ka politseid ja Finantsinspektsiooni.

„Kõige olulisem on sõnumi saamisel esmalt veenduda, et selle saatja on see, kellena ta end esitleb. Kui meie saadame sõnumi välja, on saatjaks märgitud alati GS Core, lisaks sisaldavad ametlikud sõnumid ka lisainfot nagu kontakttelefon või e-posti aadress,“ selgitas Kirsimaa.

Kirsimaa rõhutas, et GS Core’i enda saadetavates SMS-ides jagatakse vaid linke iseteeninduskeskkonda. Makselinke sisaldavaid teateid saadab ettevõte ainult e-posti teel, kus on alati toodud selgelt välja ka kliendi nimi, võlgnevuse alus, võlgnevuse summa ning maksetähtaeg.

Segane sõnastus viitab ilmselt pettusele

„Sõnumi autentsuse hindamiseks tasub pöörata tähelepanu ka korrektsele keelekasutusele, sest kirjavead või ebaselge sõnastus viitavad sageli pettusele. Samuti on oluline jälgida, et lingid viitaksid õigetele .ee domeenidele,“ rääkis Kirsimaa.

Vähimagi kahtluse korral, et tegemist võib olla petusõnumiga soovitab ta üldse lingile mitte klõpsata, vaid kontrollida oma andmed esmalt üle läbi ettevõtte ametlikul kodulehel oleva iseteeninduse. „Kõige kindlam on kahtluse tekkides meile lihtsalt helistada ja kontrollida üle, kas tegemist on ikka tõese sõnumiga,“ lisas Kirsimaa.

OÜ GS Core tegeleb inkassoteenuse pakkumisega, võlaportfellide ostmisega ja võlgade sissenõudmisega nii kohtuvälisel kui kohtulikul teel. Peamiselt omandatakse energeetika-, finants- ja telekommunikatsiooni ettevõtete bilanssi kogunenud võlgnike kohustusi. OÜ GS Core kuulub Rootsi finantsgrupile Marginalen AB, mis on Eestis, Leedus ja Lätis asuvate tütarettevõtetega üks juhtivatest teenusepakkujatest kogu Baltikumis.

