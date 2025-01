Kohus kuulutas välja Nordica pankroti

Haldurid jõudsid varade väärtuse osas järelduseni, et võlgniku bilansiline varade väärtus on 2,6 miljonit eurot.

Eesti Rahvusringhäälingu uudisteportaal kirjutas, et 2,2 miljonit kuulub pankrotimenetluses tasaarvestamisele ehk seda pankrotimenetlusse ei laeku. 400 000 eurot on sellist vara, mis on võlausaldajate nõuete rahuldamiseks olemas. Pool sellest on raha kontol ja ülejäänud on vallasvara, debitoorsed nõuded ja vallasvara.