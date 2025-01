Turuosaline kiidab valitsuse olulisi otsuseid energeetikas: oleme sellesse panustanud juba üle aasta

„Toome turule Kiisa jaama, et see tooks turuhinna madalamaks,“ lubas eile haridusminister Kristina Kallas.

Siseminister Lauri Läänemets sõnas Delfile, et tema hinnangul on põhiküsimus selles, kuidas tuumajaama ehitamine end majanduslikult ära tasub. „Kuhu tuumanenergiat müüakse, kui tuulepargid tulevikus kogu vajamineva energia toodavad,“ selgitas Läänemets. Lisaks vajab tuumaenergia tootmine Läänemetsa sõnul mitme miljardi suurust investeeringut. „Et kas Eesti rahvas tahab seda maksta,“ märkis ta.

Läänemets kinnitas Delfile, et tuumajaama Eestisse rajamine pole veel sugugi kindel. Uute gaasijaamade osas lausus ta, et need peavad hakkama Eestis toodetud biogaasi kasutama. Biogaasi ja tuuleenergia puhul on väga oluline, et Eesti ei sõltu muudest mõjutustest, näiteks teisest riigist, rõhutas Läänemets.