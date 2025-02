25 VASTUST | Elektrisüsteemi Venemaast lahti ühendamise põletavamad küsimused. Mida kindlasti mitte teha?

Järgnevalt kirjeldame küsimuste ja vastuste kaudu seda, mida desünkroniseerimine tähendab ja mida võib kaasa tuua. Näiteks on oluline teada, et veebruari teisel nädalavahetusel (8.–9. veebruar) tarvitaksid kõik majapidamised elektrit nii nagu tavaliselt. Mida tavapärasemalt ja ette ennustatavamalt inimesed ja ettevõtted käituvad, seda lihtsam on elektrivõrku juhtida. Elektrivõrgu juhtimine käib prognoosi järgi: ennustame, kui palju on tarbimist, et samal ajal oleks nii palju ka tootmist.