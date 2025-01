Ministeeriumi asekantsler selgitab, mida tehakse, et värske energiaplaaniga tootjaid üle ei kullataks

Vähem kui aasta tagasi rääkis peaminister Kristen Michal sellest, kuidas Eestil on plaan enda taastuvenergia eesmärkide täitmiseks korraldada kaheksa teravatt-tunni (TWh) ulatuses uusi taastuvenergia vähempakkumisi. See tähendanuks, et Eesti oleks hankinud oksjonil sisuliselt sama palju elektrit, kui me praegu aastas tarbime.