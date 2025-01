Esmaspäevani saad tutvuda Tartus Siuru detailplaneeringuga

Vabaduse puiestee kavandatakse planeeringuala ulatuses tänavana, kus on kõnniteed, rattateed ja kahesuunaline rahustatud liiklusega sõidutee (üks sõidurada kummaski suunas). Poe tänav on planeeritud jalakäija ja jalgratturi eelistusega jagatud tänavaruumi alana, kus on tagatud autodega juurdepääsud Poe tänava kruntidele. Uueturu tänavale on planeeritud valdavalt jalakäijate ja ratturite ala, samas tagatakse autoliiklus kultuurikeskuse ja kaubamaja teenindamiseks. Säilivad kaubamaja olemasolevad sisse- ja väljapääsud.