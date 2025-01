Uuring: ligi 70 protsenti eestlastest ei säästa ega investeeri

Kui 2022. aastal oli nende osakaal, kes säästavad või investeerivad sissetulekust üle poole 19 protsenti, siis eelmise aasta lõpus oli see kahanenud kolme protsendini.

„Tulemused peegeldavad seda, et inimeste kulud on viimase kahe aastaga kasvanud ja sissetulekud ei ole sellega sammu pidanud,“ rääkis Kantar Emori uuringuspetsialist Raul Allas. Selgelt on vähenenud ka nende osakaal, kes säästavad 11-20 protsenti oma sissetulekust – kui varasemas uuringus oli neid iga viies, siis nüüd iga seitsmes.