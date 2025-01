Eesti ettevõtjate hinnang müügiedule on Baltimaade kõige mustem

Möödunud aasta lõpus toimunud uuringus küsiti ettevõtjate hinnangut, mis suunas liigub 2025. aastal nende müügimaht möödunud aastaga võrreldes. Kolmandik Eesti ettevõtjatest usub, et uue aasta jooksul nende ettevõtte müügimaht kasvab, ligi poolte ehk 45% hinnangul jääb nende müügimaht samaks ja 23% vastajatest prognoosib ettevõtte müügimahu langust.

„Kuna Eesti majandus on 10 kvartalit järjest langenud ning alanud aastaks olulist kasvu ei oodata, siis on mõistetavad ettevõtjate pisut pessimistlikud ootused käimasolevale aastale,“ märkis Luminori ettevõtete panganduse juht Indrek Julge.

Naabrid näevad tulevikku helgemalt

Balti naabrid seevastu sugugi nii tumedat tulevikuvaadet ei oma. Julge nentis, et kui Leedus usuvad müügimahu kasvu 50% ettevõtjatest, siis Lätis üle poolte ehk ligi 53%. Müügimahu langust prognoosib samuti veidi rohkem Läti ettevõtjaid – 13%, samas Leedus on vastav osakaal vaid 6%.

„Leedu ettevõtjate seas on müügimahu langusesse uskujate osakaal neli korda väiksem kui Eestis. Leedukate enesekindlust iseloomustab ilmekalt see, kui hästi nende majandusel viimastel aastatel Eesti ja Lätiga võrreldes läinud on. Viimasest kümnest kvartalist on Leedu majandus langenud vaid kahel, Läti majandus viiel ja Eesti majandus kõigil kümnel kvartalil,“ ütles Julge.

Ta nentis, et ettevõtja jaoks on müügimahu langus ohtlik märk. Viimase 15 kvartali jooksul pole Eesti inflatsioon kordagi euroala keskmisest madalam olnud ja ettevõtjaid saadab ka pidev surve töötajate palkade tõstmiseks. Julge sõnul peitubki ettevõtjate müüginumbrite kasvatamise vajadus just kiires inflatsioonis ja sellega kaasnevas palgasurves.

Ennustatakse majanduskasvu