AINULAADNE VÕIMALUS | 10 noort spetsialisti saavad tasuta pääsme Helsingisse Põhjamaade juhtivale ärifoorumile

Nordic Business Forum on saanud üheks populaarseimaks ärisündmuseks ka Eesti ettevõtjate ja juhtide seas. Konverentsile on tänaseks müüdud juba üle 6000 pileti ning nende hulgas on ligi 1000 osalejat Eestist. Foorumi laval astuvad üles sellised nimed nagu Simon Sinek, kes on tuntud inspireerivate juhtimisteemaliste raamatute ja esinemiste poolest, ja Angela Ahrendts, endine Apple’i jaemüügijuht ning Burberry tegevjuht, kes on aidanud kujundada globaalsete ettevõtete edulugusid.