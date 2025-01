Karl Kull: Facebooki-valitsuse energiaplaani fookus on tugevalt nihkes

Eilse näite põhjal on koalitsioonipartnerid justkui veendunud, et maismaa tuulearenduste planeeringud on ummikusse jooksnud, ning nad on oma sellekohased otsuseid juba ära teinud. Kuid Eveconi esindajad on kutsutud alles 30. jaanuaril Kliimaministeeriumisse, et anda kaardistusele sisendit. Mis on jällegi tõestus sellele, et lõplikke otsuseid ei ole tehtud põhjapanevate vaid poolikute analüüside tulemusel.