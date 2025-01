Suurt pahameelt tekitanud õlitehase kohtuasjas tehakse otsus esmaspäeval

Eelmise aasta suvel pöördus noorte keskkonnakaitseliikumine Fridays for Future Eesti taas kohtusse Keskkonnaameti vastu, et peatada Eesti Energia uus põlevkiviõlitehas. Tehase tööle asumine suurendaks Eesti aastast kasvuhoonegaaside heidet vähemalt kuue protsendi võrra, raskendaks oluliselt rahvusvaheliste kliimakohustuste täitmist ning ohustaks põlevkivi kaevandamise kaudu Ida-Virumaa põhjavett ja elustikku.

Kuna 2025. aasta alguses tööd alustama pidanud tehast pole veel käivitatud, on kompleksloa tühistamisega veel võimalik tehase korvamatut kliimamõju ja ohtu Ida-Virumaa põhjaveele ennetada.

„On oluline, et kõik õigusriigid, kes on võtnud endale rahvusvaheliselt kohustuse hoida üleilmne kliima soojenemine alla 1,5 kraadi piiri, seda kohustust ka täidaks. Nende kohustuste meenutamiseks on üle maailma algatatud õlitehase kaebustega sarnaselt ligi 3000 kliimakohtuasja ning igal aastal algatatud uute kliimakohtuasjade arv on püsivas kasvutrendis,“ sõnas Fridays For Future Eesti aktivist Robert Pappel.

„Selle asemel, et matta raha põlevkiviõli tootmisesse ja kliimamuutuste süvendamisse, peaks riik toetama üleminekut jätkusuutlikule majandusele ja perspektiivikatele töökohtadele, kus keskkond ja inimeste tervis on kaitstud,“ lisas Pappel.

Paralleelselt Fridays For Future Eesti kaebusega on õiguskantsleri hinnangul õigusnorm, mille alusel õlitehasele tähtajaline kompleksluba väljastati, põhiseadusega vastuolus. Enefit 280-2 õlitehas on ainus tootmisettevõte Eestis, millele on selle normi alusel tähtajaline keskkonnakompleksluba väljastatud.

Õiguskantsler tegi 7. jaanuaril Riigikogule ka sellekohase ettepaneku tööstusheite seaduse § 48 lõike 2 põhiseadusega kooskõlla viimiseks, millele Riigikogu peab hiljemalt tänase päeva, 29. jaanuari jooksul vastama. Praeguseks ei ole õiguskantsleri ettepanek veel otseselt õlitehase kohtuasja mõjutanud.

Peale kohtuotsusega tutvumist 3. veebruaril on kaebajad valmis ka kommentaare andma.