SEB eelmise aasta kasum vähenes 175 miljoni euroni

SEB Panga juhatuse esimees Allan Parik toob välja, et aasta positiivseim trend oli laenuaktiivsuse taastumine, ning see näitab majanduskeskkonna paranemist.

Seega teenisid SEB kliendid möödunud aastal oma hoiustelt sada miljonit eurot enam kui kaks aastat tagasi. Eraisikute hoiused kasvasid SEB-s aastaga kümme protsenti. Äriklientide hoiused vähenesid aastaga kaks. protsenti. See on märk, et majanduskeskkond on endiselt habras ja osad ettevõtted peavad igapäevategevuses kasutama sääste.