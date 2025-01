VIDEO | Maksuamet tutvustas maamaksu muudatusi. Vaata selle aasta arvutuskäigu valemit

Maksu- ja tolliamet andis täna ülevaate maamaksuga seotud muudatustest. Neid tutvustasid MTA tulumaksu osakonna juhataja Madis Laas ja teenusejuht Riita Parksepp.

Koduomaniku maksusoodustus ei muutunud

Maksumuudatused on tingitud maa väärtuse tõusust, selgitas Madis Laas. „Oluline on märkida, et koduomaniku maksusoodustus kehtib nagu varemgi,“ lisas ta. Tasumises on muutunud see, et esimese osamakse miinimum tõusis 64 eurolt 100 euroni, st kui maamaksusumma on alla 100 euro, tuleb see tasuda täienisti 31. märtsiks. Kui sellest suurem, tuleb 31. märtsiks tasuda vähemalt 100 eurot ja ülejäänud summa 1. oktoobriks.

Maamaksukohustus on omavalitsuste kaupa, tuletas Riita Parksepp meelde. „Maksumäärad kehtestavad kohalikud omavalitsused,“ kirjeldas Parksepp. Maksu arvutamisel võetakse arvesse muu hulgas maksuvabastusi, mis on maapõhised, st pole oluline, kes on omanik, vaid vabastus kehtib maatükile; maksusoodustusi, mis on isikupõhised, st seotud konkreetse isikuga. Kõige levinum näide on koduomaniku soodustus.

Maamaksu arvutuskäigu valem aastal 2025 Maamaksusumma = maa väärtus (eurot) × maksumäär (%) – kaitsemehhanism – maksuvabastused – maksusoodustused

Parksepp toonitas, et inimestel tuleks kontrollida oma andmeid, muidu ei ole võimalik maksuteateid kätte toimetada. Kui 25. veebruariks ei ole teadet tulnud, tasub MTA-ga ühendust võtta. Maamaksu saab mugavalt tasuda maksuameti e-teeninduse ettemaksukonto kaudu, aga ka ülekande või e-arvega.

22 000 uut maaomanikku

2025. aastast tõusis äri- ja tootmismaa ülemmääraline maamaksumäär varasemalt 1%-lt 2%-le.

Lisaks suurenes maamaksu aastase kasvu piirmäär ehk nn kaitsemehhanism, et kohalikud omavalitsused maamaksu liiga kõrgeks ei tõstaks, 10%-lt 50%-le. See tähendab, et kui 2025. aasta maamaks on vähemalt 50% suurem 2024. aasta maksusummast, siis suureneb maksusumma 50%. Kui 50% on vähem kui 20 eurot, siis suureneb maksusumma 20 eurot. Veel mullu oli maamaksutõusu piirmäär viis eurot.