Microsoft ja OpenAI kahtlustavad Hiina tehisarufirmat DeepSeeki andmete keelatud omandamises

Microsofti turbeteadlased täheldasid sügisel, et inimesed, keda kahtlustatakse olevat seotud DeepSeekiga, kasutasid OpenAI API-t ehk rakendusliidest, et suurel hulgal andmeid väljastada. Bloombergi info pärineb inimestelt, kes palusid end mitte tuvastada, kuna asi on konfidentsiaalne. Tarkvaraarendajad saavad maksta API kasutamise litsentsi eest, et integreerida OpenAI patenteeritud tehisintellekti mudeleid oma rakendustesse. OpenAI-d teavitas olukorrast firma tehnoloogiapartner ning suurim investor Microsoft.

Väidetavalt võis antud tegevus rikkuda OpenAI kasutustingimusi või osutada sellele, et antud grupp tegutses, et mööda minna OpenAI piirangutest, kui palju andmeid nad saavad hankida. Nii on OpenAI kasutustingimustes kirjas, et andmeid ei või kasutada selleks, et kopeerida mõnda nende teenust ega kasutada neid andmeid mõne mudeli treenimiseks, mis konkureeriks OpenAI-ga.

Võimalikku vargust kinnitas ka Donald Trumpi administratsioonis tehisaruvaldkonna eest vastutav David Sacks. „AI-s on tehnika, mida nimetatakse destilleerimiseks, kus üks mudel õpib teiselt mudelilt [ja] imeb omamoodi teadmised vanemast mudelist,“ ütles Sacks teisipäeval Fox Newsile. Ta lisas, et on piisavalt tõendeid, et just nii ka antud juhul juhtus.

Financial Times viitab, et OpenAI on ka ise võitlemas süüdistustega, et nad on rikkunud ajalehtede ja erinevate autorite intellektuaalomandi õigusi, sh firma on kohtusse kaevanud väljaanne The New York Times.

DeepSeek põhjustas esmaspäeval finantsturgudel suurema raputuse, kui kiibitootja Nvidia aktsia kukkus päevaga 17 protsenti ehk firma turuväärtus langes 589 miljardi dollari võrra. Kunagi varem pole ühegi ettevõtte turuväärtus päevaga sedavõrd palju langenud. Teisipäeval toimus aga taastumine, kui Nvidia aktsia kerkis 8,9 protsenti ning vedades sedasi ka Nasdaq 100 indeksit, mis tõusis eile 1,6 protsenti.

