Swedbanki prognoos: Trumpi otsused suurendavad majanduses ebakindlust

Lääneriikide inflatsioon on keskpankade sihile üsna lähedal, kuigi selle aeglustumise tempo on riigiti väga erinev. Donald Trumpi uus ametiaeg toob endaga kaasa poliitilist ebakindlust ja finantsturgudel suuremat volatiilsust. Kasvav protektsionism kahjustab maailmamajandust, kuid lähiaastatel jääb selle mõju tagasihoidlikuks, selgub Swedbanki majandusprognoosist .

USA majanduskasv on edestanud teiste arenenud riikide kasvu juba alates pandeemiast. Kuigi USA majanduskasv peaks nii sel kui järgmisel aastal aeglustuma, jääb see endiselt tugevaks.

Trump on ametisse astudes juba teinud mitmeid poliitilisi otsuseid, kuid veelgi pöördelisemad muutused seisavad tõenäoliselt alles ees. Kahtlemata toovad need kaasa maailmamajandusele väljakutseid ja suurendavad ebakindlust.

Pandeemiajärgsed probleemid tööturul, kinnisvara väärtuse langus ja tarbijate nõrk kindlustunne on mõjutanud negatiivselt majapidamiste tarbimist. Kuigi valitsus on juba astunud samme tarbimise stimuleerimiseks ning tõenäoliselt teeb seda ka edaspidi, jääb tarbimine lähiajal endiselt nõrgaks. Teiseks suureks ohuks selle taustal on deflatsioon, mis võib kanduda ka Hiinast kaugemale.

Euro vahetuskursi nõrgenemine toetab küll eksporti, kuid samal ajal muudab imporditud energia ja toormed kallimaks. Välisnõudluse paranedes on vähetõenäoline, et Euroopa tööstussektori toodang ja eksport kiiret taastumist näitavad. Sisetarbimise väljavaade on seevastu parem. Tööturg on tugev, inflatsioon aeglustub, intressimäärad on langemas ning majapidamiste ostujõud paraneb, mis võimaldab rohkem tarbida.