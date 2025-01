Ettevõtted otsivad Laheriikide kaudu väravat maailmasse

27.-30. jaanuaril toimunud Arab Health tähistas tänavu juba oma 50. aastapäeva. Dubaisse koondusid tervisevaldkonna liidrid üle kogu maailma. See andis EIS-i kaugturgude regiooni juhi Piret Sauteri sõnul hea võimaluse uute sidemete sõlmimiseks.

Eestlaste huvi Laheriikide vastu on kõrge

„Eesti tervishoiusektori ettevõtete huvi Laheriikide vastu on jätkuvalt kõrge. Kogu sealses regioonis on tervishoiu valdkond väga kiirelt arenev ning seetõttu on pinnas kontaktide loomiseks väga sobilik. Kuna tegemist on globaalse haardega ärimessiga, siis tasub Arab Healthi messil osalemist vaadelda kui laiemat võimalust oma tooteid maailmale tutvustada,“ ütles Sauter. Ta lisas, et ka varasemalt on Eesti tooted ja teenused pakkunud messil kõrgendatud huvi.

Seekordsesse Eesti delegatsiooni kuulusid väga eripalgelisi väljakutseid lahendada soovivad ettevõtted – alustades turvaliste IT-laheduste ja innovaatiliste vitamiinidega ning lõpetades pimedatele ümbritsevat keskkonda tunnetada aitava seadmega.

Juba neljandat korda osales Arab Healthil Migrevention, mis soovib maailma esimese täielikult digitaalse peavalukliinikuga aidata 1,4 miljardit migreeni käes kannatavat inimest.

Migreventioni kaasasutaja ja juht Katrina Laks: „Tervisetehnoloogiate valdkonnas on müügitsüklid kõikidel turgudel pikad, seda ka Laheriikide regioonis, ning usalduslike suhete loomine ning hoidmine messide ja visiitide käigus on kriitilise tähtsusega. Eesti ühise messiboksi ja äridelegatsiooniga Arab Healthil osalemine on andnud Migreventionile võimaluse luua püsivaid partnersuhteid, mis on viinud tänaseks reaalse koostööni.“

„EISi ja kohaliku äridiplomaatia tugi Lähis-Idas on olnud sektoris tuntav, aidates ettevõtjaid nii kontaktide sõlmimisel kui ka kohaliku turu eripärade mõistmisel,“ lisas Laks.

Eesti ettevõtete eeliseks on uuendusmeelsus