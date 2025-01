Investeerimisplatvorm Lightyear värbas meeskonda endise LHV juhatuse liikme

„Investeerimine on finantsmaailmas inimestele üks päriselt vajalikumaid teenuseid. Pikaajaline, hajutatud investeerimine on tõestatud viis kasvatada jõukust ning kindlustada endale rahaliselt stabiilne tulevik — see võiks olla osa iga heaolust hooliva rahakäitumisest. Näen aga, et investeerimisteenused on täna seal, kus jaepangandus oli aastakümneid tagasi, need on väga lokaalsed ning jäävad enamustele inimestele kättesaamatuks,“ rääkis Andres Kitter. Ta lisas, et üle Euroopa on selles valdkonnas puudu kliendikesksest lähenemisest.