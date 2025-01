FT: Saksamaa ostab siiani teiste ELi riikide kaudu Venemaalt maagaasi

Saksa riiklik energiaettevõte Sefe ostis eelmisel aastal Prantsusmaa Dunkerque’i sadama kaudu 58 lasti Venemaa veeldatud maagaasi. See on üle kuue korra rohkem kui 2023. aastal.

Mere kaudu on import lubatud

Keelatud ei ole aga vene gaasi import mere kaudu, ning see jõudis ka eelmisel aastal rekordtasemele. Euroopa Komisjoni andmetel tuli eelmisel aastal Venemaalt vaid umbes kümme protsenti ELi torugaasist, samas kui Venemaa kivisüsi ja peaaegu kogu Venemaa nafta olid sanktsioonide all.

Belgia, Prantsusmaa ja Hispaania energeetikaministrid, kelle sadamatesse Venemaa LNG-tankerite saadetised jõuavad, on rõhutanud, et väga väikest osa saabuvast gaasist kasutatakse riigisiseselt ja suurem osa suunatakse edasi teistesse ELi riikidesse.

„Lõpptulemus on see, et kõik riigid võivad väita, et nad ei ole vastutavad Venemaa LNG endiselt kasvava nõudluse eest“ lisas ta.