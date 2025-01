Eurofins kui juhtiv laboratoorsete analüüside ettevõte Eestis ja maailmas

Mis kvaliteediseisukorras on Eesti toiduainetööstus?

Kuusk usub, et Eesti toiduainetööstus on heas korras: „Testitakse pigem rohkem kui vähem ja 99,9% analüüsidest on samuti korras. Trend liigub hetkel tõusujoones, mis tähendab, et tootmisettevõtted on üha enam huvitatud oma toodete ja tooraine puhtusest ning kvaliteedile pannakse üha enam rõhku. Kindlasti mõjutab seda ka jaekettide surve.“