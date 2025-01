Charlot OÜ: 30 aastat katsumusi ja eduelamusi

Kirjastamisest ja reklaambuklettidest juhtivaks kontoritarvete müüjaks

Nagu öeldud, tegeles Charlot oma algusaegadel peamiselt kirjastamise ja turismibrošüüride ning reklaambuklettide tootmisega, mida müüdi erinevates hotellides ja laevadel. Pärast mitmeid ärikatsetusi ja vahendustegevusi jõudis ettevõte aga pool kümnendit hiljem tagasi kodulinna Võrru ning 2000. aastate alguses nägi Võru polikliiniku keldrikorrusel päevavalgust esimene 12-ruutmeetrine kontoritarvete kauplus.

Väikesest kauplusetoast kasvati siiski järk-järgult välja ja paariaastaste vahedega laienes Charlot hoogsalt nii kodumaal kui ka Baltimaades: omandati osalusi mitmetes kirjatarvete ettevõtetes nii Lätis kui ka Leedus. „Põnevust on pakkunud iga aasta. Suuresti on see olnud seotud sooviga edasi pürgida ja kohati ka üle jõu käivaid ülesandeid lahendada. Baltikumi-üleseks kasvamine tundub tagantjärele hullu ettevõtmisena, tehase ostmine veelgi enam,“ kirjeldab ettevõtte käekäiku Charlot OÜ asutaja ja tegevjuht Kuno Pindmaa. „Lõppude lõpuks on aga üks ja teine saavutus eelnevale lisaväärtust loonud ning võimaldanud veelgi ägedamaid tulemusi. Viimase eduelamusena näiteks digitrüki osakonna ehitamine,“ lisab mees.

Charloti jaekett koosneb 67 kauplusest-kontorist üle Baltimaade

Praegu on Charlot eratarbijate hulgas tuntud kui jaemüüja: seda tänu oma kaupluseketile, mis samuti kannab nime Charlot. „Usume, et oleme lasteaia- ja kooliealistele praegu suurima valiku pakkujad ning üha rohkem keskendume jaekaubanduses ka käelist tegevust tugevdavatele ning arendavatele toodetele. Käsitöö- ja meisterdamisvahendite nomenklatuur on lähiajal veelgi laienemas,“ räägib Pindmaa ettevõtte olevikust ja tulevikuplaanidest.

Charloti jaekett koosneb 67 kauplusest-kontorist, mis asuvad Eestis, Lätis ja Leedus. Kokku töötab ettevõttes üle 350 inimese, kellest 50 tegutseb Kohilas asuvas tootmisettevõttes.

Ettevõtte peamine tegevusvaldkond on ärikliendi teenindus: „Baltikumi-üleselt on 60% ärist suunatud just kontorite teenindamisse: me pakume nii mugavat tellimiskeskkonda, teenust mistahes maanurgas kui ka kättetoimetamist. Meie juurest leiab nii klammerdajaid, koopiamasinaid kui ka külmkappe.“