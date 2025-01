„Käesoleval, jätkuvalt väga soojal talvel varustuskindlusega Euroopas kindlasti probleeme ei ole. Gaasihindade trend on hetkel üles. Kas see ka nii jätkub, seda on keeruline ennustada. Tulevikuhindadest on näha, et tavalist sesoonsust, kus kevade ja suve hinnad kauplevad madalamal kui talve, tänavu ei paista,“ ütles Kristofer Vähi.